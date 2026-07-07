Rudi Garcia verklaart opvallende keuzes na stuntzege

Rudi Garcia kon na de overtuigende 1-4-zege tegen de VS tevreden terugblikken op een van de sterkste prestaties van de Rode Duivels op dit WK. De bondscoach zag zijn ploeg de commotie van de voorbije dagen volledig van zich afspelen en zich overtuigend plaatsen voor de kwartfinales tegen Spanje.

"Zoals ik voor de wedstrijd al zei, was voor ons alleen belangrijk wat we zelf deden", begon Garcia. "Ik wil de Verenigde Staten feliciteren met hun toernooi. Ze hebben een goed WK gespeeld en dat is ook positief voor de ontwikkeling van het voetbal in de VS."

Veel kwaliteit gezien

België nam de wedstrijd van bij de aftrap in handen en dat was geen toeval. "We wilden de protagonist zijn. We wilden hoog druk zetten en zo hebben we ook de eerste en de derde goal gemaakt. Vooral die 1-3 was heel belangrijk. We speelden met veel kwaliteit, maar vooral met heel veel wil om te slagen."

Opvallend was dat Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Jérémy Doku op de bank begonnen. Garcia legde uit dat die beslissing pas op de wedstrijddag werd genomen. "Vanmorgen was ik zelf nog niet honderd procent zeker. De spelers wisten het pas anderhalf uur voor de aftrap. Ik wilde starten met spelers die volledig fris waren en veel snelheid konden brengen. Elke wedstrijd vraagt een andere aanpak."

Ook de veelbesproken zaak rond Folarin Balogun kwam opnieuw ter sprake. Volgens Garcia had die sportief geen enkele invloed op zijn ploeg. "Het veranderde niets aan onze voorbereiding. Onze motivatie was om de kwartfinales te bereiken, niet om op die beslissing te reageren. Na de wedstrijd ben ik wel even naar Balogun gestapt. Ik heb hem gezegd dat hij er zelf niets aan kon doen. Hij is een interessante aanvaller, maar ik was ervan overtuigd dat Ngoy en Mechele hem zouden neutraliseren."

Enkel met spelers die volledig fit waren

Nu wacht een absolute topaffiche tegen Spanje. Garcia keek al vooruit, maar wilde eerst genieten van de kwalificatie. "We hebben de wedstrijd van Spanje natuurlijk bekeken. Het is een van de beste ploegen ter wereld, maar wij willen naar de halve finales. We gaan die wedstrijd niet spelen om mee te doen, maar om door te gaan."



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Tot slot stond de bondscoach nog stil bij het belang van zijn brede selectie. "Sinds je vijf keer mag wisselen, is coachen helemaal veranderd. Vroeger had je amper één tactische wissel, nu heb je er drie. Daarom is een sterke kern zo belangrijk. Elke invaller kan beslissend zijn. Vandaag hebben de spelers die invielen opnieuw bewezen hoeveel kwaliteit er in deze groep zit."