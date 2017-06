Kameroen van Broos deelt de punten met AustraliÃ«, uitschakeling dreigt voor beide landen

Kameroen-Australië 1-1

Kameroen en Australië hielden elkaar in evenwicht tijdens een spannende partij. In blessuretijd van de eerste helft profiteerde Zambo Andre-Frank van mistasten in de achterhoede van Australië. Mathew Ryan twijfelde en zag er niet goed uit, net als zijn defensie. Zambo trok er zich niets van aan en tilde het leer prima over de gewezen keeper van Club Brugge en Genk: 1-0.

Na rust kwam Australië langszij. Milligan nam zijn verantwoordelijkheid op toen de bal op de stip ging en zette de strafschop om. Maar het bleef bij 1-1 en zo bengelen beide landen onderaan in hun groep. Uitschakeling dreigt voor Broos én Ryan.