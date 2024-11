LIVE: Anderlecht heeft alles onder controle en gaat op zoek naar vierde

Anderlecht neemt het om 18u30 thuis op tegen KAA Gent, de ploeg waarvan ze de laatste jaren heel moeilijk konden winnen. Bij paars-wit ontbreekt er één speler die nochtans fit was verklaard.

David Hubert zei vrijdag dat zowel Leander Dendoncker als Ludwig Augustinsson fit waren, maar van de Zweed ontbreekt elk spoor in de selectie. Wel erbij: Amando Lapage en Nilson Angulo, die gisteren nog met de beloften speelden.

Naast de langdurig geblesseerden Hazard, Vertonghen en Ashimeru kan Hubert wel beschikken over zijn volledige groep. Dendoncker verhuist waarschijnlijk weer naar het middenveld.

Goed nieuws voor Wouter Vrancken: hij kan opnieuw rekenen op Mitrovic en Kums. Het is echter twijfelachtig of ze meteen in de basis zullen staan, gezien de sterke prestatie van de ploeg tegen Standard voor de interlandbreak, toen zij ontbraken.

De coach van Gent moet daarentegen afzien van Gambor, Vancsa, Nurio, Varela en Omgba. En natuurlijk ook van Noah Fadiga, die rustig herstelt na hartproblemen.

"Noah is vandaag (nvdr: vrijdag) voor het eerst teruggekeerd naar de club", legde Vrancken uit tijdens de persconferentie. "Zijn herstel verloopt rustig. Hij heeft nog steeds last van zijn operatie en ondervindt hinder bij de kleinste beweging. In de komende weken zal hij vooral zijn lichaam moeten laten rusten, maar hij blijft erg positief."