Anderlecht speelt beste match van het seizoen, maar stuit op weergaloze en efficiënte Gouden Schoen

Je zou medelijden beginnen krijgen met Anderlecht. Paars-wit speelde eindelijk eens leuk combinatievoetbal - hun beste match van het seizoen - maar kon het niet afmaken. Op het veld waren ze de evenknie, in de score niet. Hans Vanaken zette zijn Gouden Schoen nog wat meer in de verf.

Anderlecht moet heel hard gewerkt hebben de voorbije 14 dagen. Wat paars-wit de eerste dertig minuten liet zien, was wat Vincent Kompany waarschijnlijk al een maand of vier geleden verwacht had: druk op de bal, goeie combinaties, verzorgde opbouw, infiltrerende mensen, kansen... Ineens kon het allemaal. Fantastische make over hoor.

Wat een debuut

Met weer een nieuwe ontdekking. De wedstrijd was 1 minuut en 12 seconden oud en Antoine Colassin - 18 jaar en enige overgebleven spits - had bij zijn debuut al tegen de dwarsligger gekopt en een schot gepakt zien worden door Mignolet. Die was duidelijk niet onder de indruk van de omstandigheden.

We schrijven minuut 22 en daar was het droomdebuut. Saelemaekers speelde hem op volle snelheid aan en hij legde de bal netjes buiten het bereik van de grijpende armen van Mignolet: 1-0. Waar hebben ze die vandaan en waarom is hij niet vroeger in beeld gekomen? Echt waar, hij deed amper iets verkeerd.

Gouden Vanaken

Was Club Brugge dan slecht? Zeker niet, Van Crombrugge moest een poging van Dennis blokkeren en op de rebound van Okereke haalde Kompany de bal van de lijn. Een omhaal van Vanaken belandde ook in de handen van de keeper. Dit lijkt zo vreemd om te schrijven na al het voorgaande van het seizoen, maar Anderlecht was een tikkeltje beter.

En toch ging Club met een 1-1 rusten. Vormer schoot een vrije trap in de muur, maar in de herneming volleyde Vanaken met zijn gouden rechter de bal enig mooi in doel vanop 25 meter. De goal van het jaar is al bekend! Saelemaekers had de 2-1 aan de voet, maar liet het liggen. Eindelijk een topper waardig van die naam. Die eerste helft was gewoon genieten! Alles zat erin..

Clement veranderde tijdens de rust. Mata werd duidelijk gemist, Kossounou werd overlopen en Cools moest het komen oplossen. Het bleef aangenaam, maar de kansen werden schaarser. Dennis had het wel altijd moeten afmaken, maar Van Crombrugge hield zijn ploeg recht.

Koude douche

Anderlecht bleef aandringen, maar kon nog weinig afdwingen. Eén moment van onoplettenheid achterin en Vanaken profiteerde weer. 1-2 na zo'n goeie match, het zal pijn doen bij Anderlecht. Club Brugge had het alvast moeilijker dan verwacht. Zou dat de pijn wat draaglijker maken? We denken van niet. Play-off 1 is immers ver weg. Maar aan hun prestatie kunnen ze zich wel optrekken.