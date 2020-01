Vormer: "Anderlecht was het eerste half uur baas, maar wij verdienen deze overwinning"

Club Brugge pakte zondag een dure driepunter op het veld van Anderlecht. Aanvoerder Ruud Vormer speelde zeker niet zijn beste wedstrijd voor blauw-zwart, maar genoot achteraf uiteraard wel.

“Ik ben heel blij met deze derde overwinning op rij tegen Anderlecht”, vertelde de Nederlander. “Ik vond het ook gewoon verdiend. Het eerste half uur waren zij beter, maar nadien namen wij toch over.”

“We stonden niet goed in de beginfase. Als je Anderlecht onder druk wil zetten moet je één op één spelen. Dat lieten we na en dan zie je dat Anderlecht gewoon goed kan voetballen.”

“We hadden in die eerste minuut al geluk met die bal op de lat, maar over negentig minuten bekeken was onze overwinning verdiend. Al hadden we wel een wereldgoal nodig van die lange (Hans Vanaken, red). Je hoort dat hij de bal goed raakt en dan gaat die er geweldig in: fantastisch om zien.”