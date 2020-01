Van Crombrugge: "We grepen Brugge meteen bij de keel" en "Als iedereen zegt dat play-off 1 niet meer kan..."

Hendrik Van Crombrugge moest zich zondag twee keer omdraaien tegen Club Brugge. Anderlecht verloor de topper met 1-2.

“Dit is opnieuw een teleurstelling”, vertelde de paars-witte doelman achteraf. “We begonnen heel goed aan de wedstrijd. We grepen Club Brugge meteen bij de keel en in de eerste minuut ging er al een bal van Antoine Colassin tegen de lat.”

“We maakten het hen lastig. Ze waren duidelijk verrast door onze start. Uiteindelijk maakte Colassin er dan toch 1-0 van.”

“Maar dan valt die wereldgoal van Hans Vanaken en moeten we weer van nul beginnen. Dan vraag je je af waarom hij die net tegen ons moet maken. In de tweede helft hadden we het een stuk moeilijker.”

Play-off 1 wordt zo steeds moeilijker voor Anderlecht. Al wil Van Crombrugge de handdoek nog niet in de ring gooien: “Als iedereen zegt dat play-off 1 niet meer kan, wordt het juist mooier als we het wel flikken. Maar dan moeten we wel punten beginnen pakken. Drie punten.”

“Ik ben geen opgever: ik heb mij al vaker uit netelige situaties gewerkt bij Eupen en ben van plan dat met Anderlecht ook te doen.”