Kompany neemt Club Brugge als voorbeeld: "Ambitie om zelfde dominantie aan de dag te leggen"

Vincent Kompany gaf het ruiterlijk toe na de match: "Club Brugge is qua maturiteit gewoon veel verder dan wij." Dat ging dan over de tweede helft, want in de eerste deden ze de leider wel pijn.

Daar trekken ze zich in Brussel nu aan op. In die eerste helft waren er veel goeie dingen te zien. "Er waren lichtpunten, zeker weten", knikte Kompany. "Antoine Colassin bijvoorbeeld, die het vertrouwen dat we in hem stelden beantwoordde. Hij heeft vandaag bewezen dat hij in ons systeem veel kan betekenen."

Er wordt echter niet veel van gekocht. Anderlecht zit nog altijd even ver van play-off 1 af. "We hebben wel tegen het meest complete Club Brugge ooit gespeeld. Dit is een ploeg waaraan al jaren gebouwd wordt. Er zit zoveel meer maturiteit in. Wij hebben de ambitie om dezelfde dominantie aan de dag te leggen."

Groeimarge

En dat is volgens Kompany perfect mogelijk. "Er is in België geen ploeg met een grotere groeimarge dan de onze", zei hij. "We mogen ons niet laten ophitsen door de buitenwereld. We komen er wel."