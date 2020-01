Vanaken blinkt Gouden Linker nog even op: "Voor hetzelfde geld lag hij op de Ring van Brussel"

Hans Vanaken gaat in 2020 gewoon op zijn elan door: belangrijke goals scoren. En ze gaan al van goeie huize moeten komen om hem in januari 2021 van de goal van het jaar te houden... "Ik raak hem perfect ja", lachte hij.

Vanaken was nogmaals beslissend. Maar die treffer voor de 1-1 was van buitenaardse schoonheid. "De ideale manier om die Gouden Schoen te vieren hé", knipoogde de middenvelder. "Ik dacht: gewoon uithalen. Ik raak hem wel perfect, want voor hetzelfde geld ligt die bal op de Ring van Brussel", lachte hij. "Je moet het proberen, je weet maar nooit."

Vanaken had het nochtans niet makkelijk die eerste helft, maar hij bleef wel rustig. "Dat is mijn grootste eigenschap. Ik probeer in alle omstandigheden die rust te brengen voor de ploeg, dat is ook mijn rol."

Met de winnende treffer als kers op de taart. Maar hoe kon hij daar nu weer zo vrij staan? "Ik zie dat de anderen met de bal meelopen. Het is gewoon een gevoel van even af te haken."