Respect! Kompany wijst eigen fans terecht en krijgt daar veel lof voor van scheidsrechterskorps

Simon Mignolet schrok zich gisteren een hoedje nadat er een voetzoeker op een paar meter van hem ontplofte. Gevaarlijk ook, want als het op hem terechtgekomen was, had hij er lelijke verwondingen aan kunnen overhouden. Vincent Kompany reageerde meteen...

Kompany is één van de ambassadeurs die vecht voor respect in het voetbal. In zijn carrière heeft hij respect voor de tegenstander zelf altijd hoog in het vaandel gedragen en dat doet hij nu ook nog.

Na het gebeurde vloog hij als een gestoken horzel richting de eigen spionkop en wees hen terecht en wees naar het clubsymbool. Hij wil dat Anderlecht staat voor klasse. Hij kent Mignolet ook heel goed van bij de nationale ploeg en ging hem symbolisch een hart onder de riem steken.

Het Referee Department was bijzonder opgetogen met zijn actie en liet dat via de sociale media ook weten. "Het referee department was blij om deze positieve reactie van respect en fair play te zien gedurende Anderlecht-Club Brugge", lieten ze weten.