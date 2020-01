Vanden Borre schoot ploegmaat te hulp die verbaal belaagd werd

Anthony Vanden Borre moest gisteren de loge van Anderlecht verlaten omdat hij het aan de stok kreeg met de supporters van Club Brugge, die net voor hem zaten. Maar blijkbaar was er in de loge zelf ook al het één en ander gebeurd dat de reactie van Vanden Borre uitlokte.

Vanden Borre zat met verschillende ploegmaats naar de match te kijken. Onder hen ook Frank Boeckx. In de loge zaten ook verschillende Brugge-supporters die op uitnodiging van een sponsor aan tickets waren geraakt. Tijdens de wedstrijd kwam het tot een woordenwisseling tussen die fans en Boeckx, die vond dat ze de 1-1 wel heel luidruchtig vierden.

Er werden verwijten richting de doelman van Anderlecht geslingerd en Vanden Borre schoot zijn ploegmaat te hulp. Er zaten ook kinderen en zwangere vrouwen in de loge en het ging er soms los over. Als Brusselse ket laat het kind van het huis zoiets niet gebeuren. Hij liet hen zonder woorden (een blik van Vanden Borre kan nogal doordringend zijn) weten wat hij ervan vond. Ook de andere Anderlecht-spelers waren hun makker toen al te hulp geschoten.

Door zijn actie kregen de fans van het uitvak van Brugge hem echter in het oog en was het hek van de dam. Waarna de politie besliste om de boel niet te laten escaleren. De man in kwestie werd trouwens ook uit de loge verwijderd. Na de match zijn die mensen zich wel gaan excuseren bij Boeckx en hebben ze zelfs nog een selfie genomen.