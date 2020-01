Peter Vandenbempt: "Beste Anderlecht van het seizoen, maar POI weer wat verder weg"

Club Brugge miste enkele 100% kansen om de wedstrijd vroeger te beslissen, maar los van dat speelde Anderlecht een sterke partij. Met name in de eerste helft legden ze met leuk combinatievoetbal enkele leuke patronen op de mat.

Nog niet zo lang geleden werd Anderlecht op eigen veld nog volledig weggeblazen door Club Brugge in het bekertoernooi. Dat was gisteren helemaal anders. Dat zag ook Peter Vandenbempt.

"Het was van het allerbeste dat Anderlecht dit seizoen al heeft laten zien, en dat toch tegen de allerbeste ploeg van het land", aldus Vandenbempt bij Sporza.

"Al duurde het wel maar een helft, want Anderlecht kon die hoge pressing, het tempo, en energieke duels niet volhouden. Dan werd het toch meer en meer overleven voor paars-wit. Maar het spel voor de pauze was heel erg goed, heel direct ook."

"Toch is de kans op POI na deze nederlaag weer wat kleiner geworden, maar kansloos zijn ze nog niet voor mij. Anderlecht moet nog zes keer winnen in acht matchen. Lijkt onmogelijk, maar hun progromma is best doenbaar, althans op papier."