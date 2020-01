Wat een debuut voor Antoine Colassin: alomtegenwoordig en knap doelpunt in eerste helft tegen Club Brugge

Nummer 53, Antoine Colassin. Heel wat supporters keken wat raar op toen de naam van deze jongeling door de speaker galmde. Amper enkele minuten kende heel het stadion deze jonge spits. Ei zo na scoorde hij na een minuut de 1-0, maar hij bleef omnipresent in die eerste helft.

Spitsenprobleem bij Anderlecht? Zeer zeker, geen enkele spits is wedstrijdfit, behalve de amper 18-jarige Antoine Colassin. En de jonge Belg deed het ronduit fantastisch in de eerste helft tegen Club. Na amper een minuut raakte hij al het doelhout.

Twintig minuten later lukte het hem dan toch: scoren bij zijn debuut, nota bene tegen de aartsrivaal uit Brugge. Colassin rondde loepzuiver af, na knap samenspel met Saelemaekers. Los van dat doelpunt was Colassin ook alomtegenwoordig in die eerste helft. Sterk aan de bal, hard werkend en vlot combinerend.

Indrukwekkend wat die 18-jarige liet zien in zijn eerste drie kwartier op het hoogste niveau. En dat is ook Twitter niet ontgaan:

Kompany de koning, Colassin de prins. — Alexander Jacobs (@AlexandrJacobs) 19 januari 2020

Die Colassin heeft al meer laten zien op die 10 minuten dan Roofe op een heel seizoen #AndClu — Bart Ghijsels (@bghsls) 19 januari 2020

Eeeuh ....Echt bizar dat een ketje van 18 zoals Colassin het beter doet dan Roofe in de Spits. Buitenlandse transfers zijn niet altijd de beste oplossing #AndClu #Colassin — BBtv Jack (@bbtvjack) 19 januari 2020