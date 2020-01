UPDATE: Gestaakte beloftenwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge wordt woensdag om 16u hervat

In navolging van de topper van zondag, stond vandaag ook Anderlecht - Club Brugge op het programma bij de beloften.

De wedstrijd werd om al na tien minuten stilgelegd. Door de dikke mist was het onmogelijk om te voetballen. Als we onderstaande foto bij de opstelling van paars-wit bekijken, kunnen we ons daar wel iets bij voorstellen.

U21 | #RSCA - Club Brugge ⚽ Match définitivement arrêté par le brouillard | Match definitief stilgelegd door de mist | Match suspended and postponed due to fog #COYM #ANDCLU — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 21, 2020

Geen beloftenmatch tussen Anderlecht en Club vanavond. Door de mist werd de wedstrijd na 10 minuten gestaakt. #U21Club — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 21, 2020

UPDATE 22/01, 11u18: De wedstrijd is verplaatst naar woensdag om 16u.