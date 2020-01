Mignolet aangedaan nadat bommetje op het veld werd gegooid: "Daar zou het Belgische voetbal niet voor mogen staan"  

Club Brugge won zondag een hoogst genietbare topper op het veld van Anderlecht. Hoogtepunten waren er genoeg. Jammer genoeg was er ook een dieptepunt.

In minuut 92 schrok Club Brugge-doelman Simon Mignolet zich rot nadat er vlak bij hem een bommetje ontplofte. Achteraf reageerde hij behoorlijk aangedaan.

“Dat soort dingen horen niet bij het voetbal”, aldus de Rode Duivel. “Voor de wedstrijd hadden ze al rookbommen gebruikt en ik dacht dat het opnieuw zoiets was. Maar dat was het dus niet.”

“Met zoiets wil je niet in het nieuws komen: want dan ga je de wereld rond. Daar zou het Belgisch voetbal niet voor mogen staan. Twee minuten voordien had ik een tegenstander met krampen geholpen. En dan gebeurt er zoiets.”

“Ik ben iemand die nooit de rivaliteit opzoekt en altijd respect wil tonen naar iedereen. Ik snap dat die rivaliteit er is, maar mensen moeten slimmer zijn dan dat. Het Belgische voetbal leeft en heeft dit soort zaken heus niet nodig.”