📷 Leedvermaak bij supporters van Club Brugge: Anthony Vanden Borre is het mikpunt van spot

Enkele fans van Club Brugge hebben zich zondagavond van hun kleinste kant laten zien. Anthony Vanden Borre, nog niet fit genoeg voor de match tegen Club Brugge, was het mikpunt van spot.

Groots zijn in de overwinning kan je het bezwaarlijk noemen wat enkele fans van Club Brugge zondagavond hebben gedaan. Anthony Vanden Borre was nog niet klaar om te spelen en moest plaatsnemen in de loges. Die waar hij vertoefde lag nogal ongelukkig net boven het bezoekersvak.

Club Brugge won uiteindelijk met 1-2 op het veld van de grote rivaal. Het blijft zo niet alleen stevig aan de leiding, het verkocht Anderlecht ook nog een tik in de race voor play-off 1.