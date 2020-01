Vlap was het niet eens met de keuze om hem op de bank te zetten: "Ik wil mij weer in de basis spelen"

Michel Vlap zat dit weekend op de bank tegen Club Brugge. Hij moest tevreden zijn met een invalbeurt van een kleine 10 minuten. De Nederlander begreep het niet, maar hij wil terug een basisspeler worden.

De Nederlander geeft meer uitleg bij Friesch Dagblad, een Nederlandse krant. "Ik weet niet waarom ik op de bank zat, maar ik was het er niet mee eens. Ik zal er alles aan doen om mij opnieuw in de basis te spelen. Daar hoor ik thuis", aldus Vlap.

Vlap begrijpt waarom er vaak naar hem gekeken wordt. "Anderlecht is een enorme club. Er wordt de hele tijd over de club geschreven. Het is dan ook logisch dat mijn naam af en toe valt. Het is aan mij om te kijken of ik er iets mee wil doen."

Statistieken

Vlap haalt voorlopig geen constant niveau in België. Vorig jaar deed hij het wel bij Heerenveen met 16 doelpunten en 6 assists. Nu zit hij aan 4 doelpunten en 1 assist bij Anderlecht. Net voor de winterstop ging het wel iets beter met de Nederlander.