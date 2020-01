Jacky Mathijssen maakte van Colassin een spits: "Vreemd dat ze hem niet eerder een kans gaven"

Wat een ontdekking zondagavond! Antoine Colassin mocht door de afwezigheid van Kemar Roofe in de spits starten tegen Club Brugge en deed het uitstekend. En zo lang staat Colassin nog niet in de aanval.

In Het Belang van Limburg legde Jacky Mathijssen uit hoe hij erop kwam om Antoine Colassin in de spits te zetten. "Als coach van de nationale U19 hadden we geen echte spits die er bovenuit stak en ik ben toen bij de U18 uitgekomen bij hem. Hij speelde bij Anderlecht als nummer 8", aldus de Limburgse analist.

Helemaal verrast was Mathijssen dus niet met de puike prestatie van de 18-jarige aanvaller. "Hij viel helemaal niet door de mand. Ik vind het dus raar dat hij niet sneller zijn kans heeft gekregen, ook al was het maar voor een half uurtje. Ik ben blij voor hem en ik denk niet dat Anderlecht het zich beklaagt dat ze mij gevolgd zijn", besloot hij over de reconversie van middenvelder naar spits.