Vanaken: "Er zat opnieuw leven in Anderlecht" en "Moeilijk om play-off 1 zonder Anderlecht voor te stellen"

Club Brugge won zondagavond met 1-2 op het veld van Anderlecht. Hans Vanaken was de uitblinker bij de bezoekers met twee doelpunten.

“Anderlecht begon erg sterk aan de wedstrijd”, vertelde de Gouden Schoen achteraf. “Na tien seconden raakten ze het doelhout al. Hun eerste tien minuten waren top, maar daarna konden wij het evenwicht herstellen.”

“Je ziet dat er opnieuw leven in Anderlecht zit. Veel meer dan in de bekerwedstrijd, waar ze eigenlijk kansloos waren. Het was voor hen natuurlijk zowat de laatste kans om play-off 1 te halen.”

“Ik denk dat we op dit moment vooral een stuk volwassener zijn dan Anderlecht. Het is moeilijk om play-off 1 zonder Anderlecht voor te stellen, maar hoe het er nu naar uitziet zou het best kunnen.”