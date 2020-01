Clement grijpt in en doet match kantelen: "Hij heeft al goeie dingen laten zien, maar vandaag was het minder"

Waarom Philippe Clement coach van het jaar is? Hij ziet het gewoon en weet gepast in te grijpen. Club Brugge had het moeilijk in de eerste helft, vooral op de rechtse flank. In de tweede helft was dat probleem weg.

Dat Club Brugge Clinton Mata miste was duidelijk. "Kijk, Kossounou heeft al veel goeie dingen gedaan en we rekenen hard op hem voor de toekomst, maar vandaag was het gewoon minder. Dat heb je met 18-jarigen, dat gaat op en af. Je mag nog het grootste talent ooit zijn..." Clement smeet Dion Cools de strijd in en het probleem loste zichzelf op. "Chapeau voor Dion, want hij heeft maanden niet meer gespeeld. Hij heeft wel goed getraind en dan krijgt hij die kansen van mij. De samenwerking tussen Kossounou en Dennis was niet goed, vooral qua communicatie." "Door de inbreng van Cools hebben we dat kunnen oplossen en hadden we volledige dominantie op die flank in de tweede helft", zag Clement.