Koopt Anderlecht nu nog extra spits of niet? Meningen bij Vercauteren en Kompany lopen toch wat uit elkaar

Antoine Colassin speelde een heel goeie eerste helft. In de tweede zakte de 18-jarige debutant fysiek mee door het ijs, maar dat is niet echt verwonderlijk. Maar de vraag is nu: gaat er een extra spits komen? Wel, helemaal duidelijk is dat niet.

Anderlecht ervaart immers de nodige problemen op de transfermarkt. "Het is niet zo dat we morgen zomaar één, twee, drie spelers kunnen kopen", zei Vincent Kompany na de match. "We zijn rustig gebleven. De buitenwereld wil dat we een spits kopen, maar we geloven in onze eigen talenten. Colassin deed het goed, hij beantwoordde aan onze verwachtingen."

We moeten gewoon scorend vermogen erbij hebben

Bij Frank Vercauteren klonk het toch iets anders. De coach wil meer ervaring, want hij had het vooral over de maturiteit die het verschil maakte tegen Club Brugge. "Een spits? Tja, wat is dat? Die kan op drie of zelfs vier posities voorin spelen. We moeten gewoon scorend vermogen erbij krijgen."

Hij zette ook een kanttekening bij de prestatie van Colassin. "Hij deed het goed, maar hij moet ook beseffen dat er nog veel werk is. Ik denk niet dat dit onze strategie zal veranderen. Hij is een extra speler op een positie waar we weinig marge hebben. Maar we moeten nog steeds op zoek naar wat mogelijk is."