🎥 Exact vijf jaar geleden maakte Eden Hazard zich onsterfelijk op Stamford Bridge

Op 3 mei 2015 scoorde Eden Hazard het enige doelpunt voor Chelsea in een confrontatie met Crystal Palace en zo schonk hij de Blues hun vierde landstitel.

Exact vijf jaar geleden beleefden de fans van Chelsea een dag die ze nooit meer zullen vergeten. In de namiddag van 3 mei 2015 werd Eden Hazard de koning van Stamford Bridge met een levensbelangrijk doelpunt tegen Crystal Palace.

Nadat de Rode Duivel eerst zelf een penalty had uitgelokt zette hij de elfmeter in twee tijden om. Palace scoorde niet meer en zo was de vierde landstitel van Chelsea, de eerste met Hazard, een feit.

Hazard werd later nog tot de beste speler van de Premier League verkozen en eindigde hij in de top-10 van de Gouden Bal-verkiezing.