Ook in Nederland sleutelt men volgend seizoen aan de competitieformule en ook de fans krijgen hun zin

Doordat het EK in juni 2021 wordt gespeeld, moeten alle competities op tijd afgerond zijn volgend seizoen. België paste zijn competitieformule al aan en koos voor play-offs met vier ploegen. Ook in Nederland sleutelt men nu aan zijn competitieformule.

De Eredivisie start op 12 september, na twee interlands van Nederland. Er zijn vier midweekse speelrondes in het programma opgenomen, ééntje vlak voor Kerstmis en nog één op dinsdag 22 en woensdag 23 december. Van een echte winterstop is er dus komend seizoen in Nederland geen sprake.

De openingswedstrijd van het voetbalseizoen om de Johan Cruijff Schaal, de Nederlandse Supercup, wordt dit jaar niet gespeeld. De KNVB heeft dit duel geschrapt, omdat er geen kampioen en ook geen bekerwinnaar is.

Fans krijgen hun zin

Ook nog goed nieuws voor de fans: op zondagavond om 20u staan er voorlopig nog geen matchen op de planning. De clubs spraken over dat aanvangsuur, maar na protest van de fans wordt hier dus van afgezien.