Luis Suarez en Barcelona in de clinch: Ajax hoopt stiekem op stunttransfer

Het zit er bovenarms op tussen Luis Suarez en FC Barcelona. De Uruguayaan zou mogen vertrekken bij de Catalaanse club. Ondertussen zit Ajax op vinkenslag.

Na de vernedering tegen Bayern München in de Champions League is iedereen bij Barcelona het er unaniem over eens: tijd voor grondige veranderingen. Dat betekent dat er heel wat spelers mogen vertrekken. Er circuleert een lijst met namen van spelers op wie nog wel gerekend wordt en daar staat de naam van Luis Suarez niet tussen.

De Uruguayaan is het absoluut oneens met de gang van zaken en haalde in de pers uit naar zijn werkgever. Hij gaf aan dat hij niet wil vertrekken, ook al ligt de 33-jarige spits nog een jaar onder contract bij Barça.

Maar als de twee partijen hun conflict niet bijleggen, zou 'El Pistolero' toch kunnen vertrekken deze zomer. Een veel genoemde bestemming is Ajax, de club waar hij tussen 2007 en 2011 voor uitkwam.