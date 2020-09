Timo Werner op titeljacht met Chelsea: "We hebben de kwaliteit om Liverpool te verslagen"

Na een geslaagd debuut tegen Brighton, moet Timo Werner het met Chelsea opnemen tegen landskampioen Liverpool. De Duitse spits is rotsvast overtuigd van de kwaliteit bij Chelsea.

Werner mag zondag dus al bewijzen waarom Chelsea al die miljoenen voor hem betaald heeft door te schitteren tegen Liverpool. "Ik kijk er alvast naar uit. Liverpool is een van de beste ploegen ter wereld. Het is een goede test voor ons. We zullen proberen om te winnen al is Liverpool een ploeg die op elke positie enorm sterk is. We hebben de kwaliteit om hen te verslagen", klinkt het.

Rol van Lampard bij transfer

Voor hij naar Chelsea trok, werd Werner ook gelinkt aan Liverpool. Vooral omdat ze met Klopp een Duitse trainer hadden, was de link snel gelegd. "Ik heb met verschillende clubs gepraat maar heb voor Chelsea gekozen. Het voelt ook aan als de juiste keuze.

"Lampard heeft me heel veel berichten gestuurd en gebeld. Hij stuurde me video's waarin hij liet zien welke speelstijl hij wilde hanteren volgend seizoen. Lampard was een van de redenen dat ik bij Chelsea getekend heb", verklaart hij zijn transfer.