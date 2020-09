Spectaculaire wedstrijd uit Ligue 1 zorgt voor debuut jong, Belgisch toptalent

In de Ligue 1 heeft AS Monaco een sterke overwinning geboekt tegen Straatsburg. De wedstrijd stond vol van het spektakel, maar zal toch vooral herinnerd worden als de debuutmatch voor de jonge Eliot Matazo.

Het jeugdproduct van Anderlecht mocht voor het eerst opdraven voor de club uit het prinsendom. Matazo viel in minuut 61 in voor Stefan Jovetic en mocht nog mee strijden voor de overwinning.

Het was een spectaculaire wedstrijd. Monaco bouwde een 3-1 voorsprong uit dankzij twee doelpunten van Ben Yedder. Maar dan moest het moeilijkste nog komen. Op tien minuten tijd kreeg Monaco twee keer rood. Met negen tegen elf kreeg het nog de 3-2 tegen, maar verder kwam Straatsbrug niet meer.

Matazo mocht dus meteen een half uur invallen en zal zich deze wedstrijd nog lang herinneren. Matazo kwam in 2018 over van Anderlecht. Hij is ook jeugdinternational voor België en mocht tijdens de voorbereiding al mee op trainingskamp met AS Monaco.