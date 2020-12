Afschuwelijk: dieven slaan toe in het huis van Paolo Rossi tijdens diens begravenis

Een diepe shock in het Italiaanse voetbal. Zaterdag werd er tijdens de begrafenis van Italiaans voetballegende Paolo Rossi ingebroken in het huis van de weduwe. De dieven gingen met een dure buit aan de haal.

Italiaans voetballegende Paolo Rossi werd zaterdag begraven. Tijdens de begravenis sloegen inbrekers toe en drongen ze het huis van de van de overleden aanvaller binnen. Ondermeer een horloge van Rossi werd ontvreemd. De politie startte al een onderzoek.

Paolo Rossi was al een tijdlang ongeneeslijk ziek en stierf vorige week op 64-jarige leeftijd in Sienna. De aanvaller heeft in zijn land een heldenstatus nadat hij in 1982 Italië de Wereldbeker schonk. Op zijn begrafenis waren er ook ploeggenoten van het Italiaanse elftal uit 1982 aanwezig. Vrijdag werd er in het stadion Vicenza, waar Rossi actief was tussen 1976 en 1979, door duizenden fans afscheid genomen.