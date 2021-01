Geweldig nieuws voor aanvaller van Bayern München: hij is vader geworden!

Eric Maxim Choupo-Moting krijgt niet veel kansen bij Bayern München, maar naast het veld gaat het wel uitstekend voor de aanvaller. De Duitse topclub laat weten dat hij vader is geworden.

