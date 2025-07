Publiekslieveling Dender trekt naar Challenger Pro League: "Timmy Simons heb ik terugbetaald"

Na acht seizoenen bij FCV Dender kiest Ridwane M'Barki voor een nieuw hoofdstuk bij Patro Eisden. De technisch vaardige flankspeler genoot veel steun bij de Dender-fans, maar vond dat zijn rol de voorbije maanden te beperkt werd.

“Het voorbije seizoen vergaarde ik te weinig speelminuten”, zegt hij in Het Nieuwsblad. Onder coach Vincent Euvrard verdween M’Barki steeds vaker uit de basiself, al bleef de trainer vol waardering over zijn inzet en karakter. In het promotieseizoen onder Timmy Simons was de winger nog een sleutelfiguur. “Simons gunde me het volste vertrouwen en ik betaalde hem terug met mijn prestaties en statistieken.”

M’Barki kwam eerder ook uit voor Lommel SK, KVK Ninove en SK Londerzeel, maar zijn naam zal vooral verbonden blijven met de opmars van Dender naar het hoogste niveau. “Ik kon nog geen afscheid nemen van de fantastische fans”, zegt hij. “Misschien komt dat er nog van als Patro tegen Dender loot in de Beker van België.”

Bij Patro Eisden wil hij opnieuw zijn waarde bewijzen, en dat in een vertrouwde omgeving. “Ik werd er met open armen ontvangen. Coach Stijnen verdient veel respect, niet enkel voor zijn carrière, maar ook als mens. Hij heeft een zachte persoonlijkheid en komt op voor zijn spelers.”

Ook over eerdere trainers is M’Barki lovend, zelfs als het sportief niet altijd meezat. “Van Acker was de coach die me volwassen maakte. Hij leerde me mezelf meer uit te dagen en gaf me de discipline die ik nodig had om stappen te blijven zetten.”

De overstap naar Patro ziet M’Barki dan ook niet als een stap terug, maar als een nieuw begin. “De promotie met Dender was de realisatie van een jongensdroom. Nu wil ik daar bij Patro een mooi vervolg aan breien.”