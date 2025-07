Zelfs Fabrizio Romano kondigt interesse aan: Westerlo-speler is héél hot op de transfermarkt

Bij KVC Westerlo liggen de prioriteiten deze zomer duidelijk: spelers verkopen om de financiële balans in evenwicht te houden. De club uit de Kempen mikt op enkele stevige uitgaande transfers, en het lijkt erop dat er stilaan schot in de zaak komt voor één van hun sterkhouders.

Linksachter Tuur Rommens, die zich de voorbije seizoenen in de kijker speelde, staat op het verlanglijstje van meerdere clubs. De 23-jarige Belg geniet buitenlandse interesse en lijkt aan een vertrek toe. Westerlo weet dat het zijn waarde nu moet verzilveren.

In Nederland heeft Feyenoord al langer een oogje op Rommens. De Rotterdammers hebben nauwe contacten met makelaar Hasan Cetinkaya en proberen deze zomer hun defensie te versterken. Ook Jordan Bos van Westerlo staat bij hen op de radar.

Maar het blijft niet bij Nederland. In Italië informeerde Serie A-club Lecce naar Rommens. Ook in Duitsland wordt hij gevolgd: Bundesliga-club Hoffenheim zou hem nauwlettend in de gaten houden, meldt Fabrizio Romano. Voor Westerlo zijn dat interessante pistes, want de buitenlandse markt kan financieel meer opleveren dan binnenlandse transfers.

Opmerkelijk genoeg blijft het voorlopig stil rond interesse van Belgische topclubs. Rommens ligt nog tot 2027 onder contract in 't Kuipje en wordt door Transfermarkt op 4 miljoen euro geschat. Dat prijskaartje zou sommige geïnteresseerden kunnen afschrikken.

Intussen klinkt ook in Engeland de naam van Matija Frigan. Hull City zou hem graag huren met aankoopoptie, maar Westerlo staat niet te springen voor zo’n constructie. Voorlopig blijft de club dus vasthouden aan haar verkoopstrategie met focus op harde euro’s.