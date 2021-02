🎥 André Villas-Boas neemt ontslag bij Olympique Marseille na komst van ongewenste speler: "Er is geraakt aan mijn vakkundigheid"

Het loopt al een tijdje niet lekker bij Olympique Marseille. De resultaten slaan tegen, misnoegde supporters drongen het oefencomplex binnen en nu heeft ook trainer André Villas-Boas zijn ontslag aangeboden bij het bestuur. De Portugees is het niet eens met het technisch beleid van de club.

De club nam in de sloturen van de wintermercato Olivier Ntcham op huurbasis over van Celtic Glasgow. Deze beslissing is bij de Portugese coach in het verkeerde keelgat geschoten, hij had eerder al aangegeven geen zin te hebben in de komst van de 24-jarige middenvelder. Villas-Boas vernam de komst van de Fransman via de pers: "“Ik had nochtans neen gezegd wat die speler betreft. Hij stond niet op onze lijst."

Terwijl de persconferentie over het duel tegen RC Lens ging gaan, en zijn spelers nog in de kleedkamer zaten, kondigde hij zijn afscheid bij Marseille aan: "Ik ben het niet eens met het beleid. Ik hoef verder niets van de club, ook geen geld. Er is geraakt aan mijn vakkundigheid en dat kan ik niet aanvaarden,” klonk het.

Villas-Boas werd in de zomer van 2019 aangesteld als hoofdtrainer van de club, en zal ook de trainingen van zijn ploeg verder leiden tot het bestuur hem laat vertrekken. Les Olympiens doen het dit seizoen enorm teleurstellend en nestelen zich pas op een negende plaats in de Ligue 1. Afgelopen week verzamelden een honderdtal fans uit onvrede aan het oefencomplex. Toen werd onder meer het vertrek van voorzitter Jacques-Henri Eyraud geëist.

De club reageerde achteraf furieus op de uitspraken van Villas-Boas en heeft daarom ook besloten om zijn ontslag te aanvaarden: "Deze beslissing is onvermijdelijk geworden. De opmerkingen aan het adres van Technisch directeur Pablo Longorio zijn onaanvaardbaar. Via een tuchtprocedure zullen er mogelijke sancties ondernomen worden tegen Andre Villas-Boas."