Neemt andere Nederlander het roer van Koeman over bij FC Barcelona? Bekende naam wordt genoemd

Spaanse media melden dat Ronald Koeman zijn koffers zou kunnen pakken bij FC Barcelona. De Nederlander staat er nog maar sinds afgelopen zomer aan het hoofd, maar een groot succes kan dit vooralsnog niet worden genoemd.

Onlangs werd er in de Champions League met 1-4 verloren tegen Paris Saint-Germain. Gezien de kwaliteiten van het team lijkt een nieuwe ‘remontada’ zo goed als uitgesloten. Ook in de competitie is de kloof met Atlético Madrid al te groot geworden.

De financiële crisis weegt op FC Barcelona en daar zou Ronald Koeman wel eens het volgende slachtoffer van kunnen worden. Namen zoals Roberto Martinez en Xavi Hernandez werden de laatste weken en maanden al genoemd. Nu lijkt daar dus ook de naam van Erik ten Hag aan te zijn toegevoegd.

Ajax- link

Volgens diverse Spaanse media zou de leiding van Barcelona ook al in gesprek zijn met de trainer van Ajax. Ook Don Balon wist al te melden dat ex-spelers van Ajax Frenkie de Jong en Sergino Dest al een goed woordje hebben gedaan voor ten Hag. Het is zou dan aan ten Hag zijn om zich te bewijzen in een grote competitie. De taalbarriére zou een ander werkpunt worden.