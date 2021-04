Voormalige winnaar van Europa League in eigen land opgepakt wegens huiselijk geweld

De Colombiaanse middenvelder Fredy Guarin is in zijn thuisland aangehouden wegens huiselijk geweld.

Guarin kwam via Saint-Etienne in Europa. De Franse ploeg nam hem over van de Boca Juniors. Van daar trok hij onder meer naar FC Porto en Inter. Met Porto veroverde hij de Europa League trofee in 2011 na winst tegen SC Braga dankzij een doelpunt van de toen nog in bloedvorm verkerende Radamel Falcao. Hij verzamelde in het verleden ook 58 caps voor de nationale ploeg.

Ondertussen speelt Guarin opnieuw in zijn thuisland nadat hij een periode zonder club zat, al gaat het op privévlak niet zo goed met de middenvelder.

Want Colombiaanse media hebben een video verspreid waarin te zien is dat Guarin hardhandig uit een huis wordt gesleurd door de politie. Zijn broek is achteraan helemaal bebloed, het is niet duidelijk van waar het bloed komt. De politie van Medellin zou hem hebben meegenomen wegens huiselijk geweld tegenover zijn vader.