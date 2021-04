Baseggio komt nog eens terug op 'de fout die Anderlecht maakte met Dries Mertens': "Je kon zijn geweldige kwaliteiten toen al zien"

Niemand bij Anderlecht die dit had voorzien: Dries Mertens die all time topscorer zou worden van Napoli, sterkhouder bij de Rode Duivels en één van de beste spelers van zijn generatie. Walter Baseggio zag het er echter wel in.

Baseggio kent Mertens nog goed. ​"Toen hij bij Anderlecht was trainde ik vaak met Dries, je kon zien dat hij over geweldige kwaliteiten beschikte. Anderlecht maakte een fout door hem naar Nederland te sturen", zegt hij bij het Italiaanse Il Napoli.

In Nederland verdiende Mertens zijn sporen en Napoli kwam hem verrassend genoeg oppikken. "Toen Napoli kwam dachten we allemaal dat hij 'te klein' was voor de Italiaanse competitie. Maar hij paste heel goed in de Serie A. Als hij in plaats van in 2013 drie jaar later de overstap had gemaakt, had hij het nog makkelijker gehad. Zijn niveau is toen enorm gestegen."