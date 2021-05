Cristiano Ronaldo blij dat hij gewisseld werd? Pirlo denkt alvast van wel...

Juventus zal tot de laatste minuut moeten knokken om een Champions Leagueticket te bemachtigen. Zaterdag kwam landskampioen Inter op bezoek. Na een rode kaart in de 55ste minuut moest Juve nog zwaar strijden om de drie punten thuis te houden. Uiteindelijk lukte het Ronaldo en co.

In de Italiaanse topper van zaterdag tussen Juventus en Inter, pakte Bentancur een tweede geelkarton in de 55ste minuut. De manschappen van Andrea Pirlo stonden 2-1 voor op dat moment, maar moesten nog 35 minuten met tien man knokken voor de zege.

Uiteindelijk won de ploeg uit Turijn de wedstrijd met 3-2. Cristiano Ronaldo werd in de 70ste minuut gewisseld door zijn coach, Pirlo. En dat was volgens de Italiaanse trainer een van de enige keren dat de Portugese superster blij was dat hij vervangen werd.

“Ik denk dat het een van de weinige keren was dat Cristiano Ronaldo blij was dat hij vervangen werd. Als hij op het veld zou blijven staan, had hij enorm veel moeten lopen het halfuur erna, zonder dat hij nog een scoringskans zou krijgen”, aldus Andrea Pirlo.