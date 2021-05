Leye wil met mix aan leiderschap en jonge talenten wisselvalligheid bannen bij Standard

Mbaye Leye krabde zich naar de haren: alweer een nederlaag en dus geen Europees voetbal voor Standard. Ook zijn aanstelling als T1 heeft dit seizoen de wisselvalligheid niet kunnen verhelpen bij Standard. Dat is wel een doel voor volgend seizoen.

"Het is ongelooflijk dat je na zo'n match maar één keer scoort", aldus Mbaye Leye na KVM - Standard. De trainer van de Rouches zag zijn spelers in het eerste halfuur constant te laat komen, maar vond zijn ploeg wel een goede tweede helft spelen. Voorts moest Leye het weer stellen met een overvolle ziekenboeg.

"Selim had pijn aan de rug tijdens de opwarming. Nicolas Raskin kon ook niet spelen, we hopen dat het beter zal gaan met hem. Te veel basisspelers die normaal iets bijbrengen zijn er niet. Dat is de samenvatting van ons seizoen: te veel spelers die geblesseerd of ziek zijn. Je verliest Zinho Vanheusden, je verliest Raskin, ... Ook nadat ik gekomen ben, is het een seizoen met hoogtes en laagtes geweest."

Nood aan spelers met een actie

Hoe kijkt Leye naar volgend seizoen? "Ik ben wel optimistisch naar de toekomst toe, omdat het bestuur en ik weten wat er ontbreekt. We hebben nood aan spelers die een actie kunnen maken en die hun man kunnen passeren. In Genk hebben ze Ito en Bongonda, in Mechelen hebben ze Storm."

© photonews

Het zal ook kwestie zijn van een goede mix te vinden. "Een Zinho Vanheusden heeft alles wat je wil in een voetballer: altijd willen winnen, veel grinta, een echte leider. We willen met talenten uit de eigen jeugd spelen die bijgestaan worden door zulke positieve leiders."

Triest om ups en downs te zien

Standard zal zich in 2021-2022 volop kunnen richten op de competitie, want Europees zal het niet actief zijn. "Het is triest dat we geen Europees voetbal zullen spelen, want een club als Standard moet altijd Europees spelen. Als je van Standard houdt, is het triest om die up en downs te zien. De ene moment denk je dat we vertrokken zijn en de week nadien is het weer niets."

"Dat is een verhaal dat al langer meegaat, dat is het geval geweest bij de laatste twee-drie trainers", benadrukt Leye. "Als je wil dat dat stopt, moet je tabula rasa maken." Heeft Standard wel de middelen om opnieuw een topploeg te worden? "Als ik een Druijf bij Mechelen zie spelen, denk ik: wat een aanvaller. We moeten het doen met de middelen die we hebben en zo toch goeie aanvallers en spelers halen."