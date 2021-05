10 jaar nadien: Lille triomfeert opnieuw in de Ligue 1

Lille OSC is voor de vierde keer in de geschiedenis kampioen van Frankrijk.

In de seizoenen 1945/46, 1953/54 en 2010/11 werd Lille eerder kampioen in de Ligue 1. Tien jaar na de laatste titel had Lille vandaag de kans om zich opnieuw als beste ploeg uit de Franse competitie te kronen. Na jaren van alleenheerschappij van PSG doorbreken Jonathan David & co deze reeks nu.

Na 10 minuten in de wedstrijd kon Jonathan David Lille al op voorsprong trappen. De 21-jarige Canadees werd afgelopen zomer door Lille aangetrokken voor 27 miljoen euro. Dit seizoen was hij goed voor dertien doelpunten. Vlak voor de rust maakte David's spitsenmaatje Burak Yilmaz er vanop de stip 2-0 van. Zijn zestiende doelpunt. Samen zijn ze dit seizoen goed geweest voor 29 doelpunten. In de laatste seconden maakte Angelo Fulgini nog een aansluitingstreffer voor Angers, maar dat kon Lille niet meer tegenhouden. David en Yilmaz zijn de opvolgers van Eden Hazard & co, de laatste generatie die kampioen werd met Lille. De vierde titel in de clubgeschiedenis is dus een feit.