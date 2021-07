Plaatst Italië zich ten koste van Spanje voor de EK-finale?

Wembley is dinsdagavond om 21:00 uur het decor van de halve finale tussen Italië en Spanje. Wie wint deze kraker en verzekert zich zodoende van een plek in de EK-finale?

Italië en Spanje stonden 37 keer eerder tegenover elkaar. Beide grootmachten boekten elf keer een zege, terwijl vijftien duels onbeslist bleven. De Italianen kunnen echter rekenen op een beter doelsaldo, namelijk 43 om 40.

Imposante reeks

De laatste nederlaag van Italië dateert van 10 september 2018. De Azzurri gingen destijds met 1-0 ten onder tegen Portugal in de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini speelde sindsdien 28 wedstrijden, waarin het geen enkele keer verloor. Zet Italië deze goede reeks voort en wint het van Spanje?

Doelpuntrijke ontmoeting

Italië stuitte in de knock-outfase van het EK op Oostenrijk en België, terwijl Spanje te maken kreeg met Kroatië en Zwitserland. Italië en Spanje troffen in beide duels het doel, maar slaagden er niet in om de nul te houden. Scoren beide teams?

Eigen treffers

Dit EK worden er opvallend veel eigen doelpunten geproduceerd. Op het huidige toernooi zijn er al meer eigen goals gevallen dan op alle voorgaande EK’s bij elkaar: tien om negen.

Spanje is tijdens dit EK al vier keer betrokken geweest bij een eigen doelpunt. Bij Italië staat de teller slechts op één. De Italianen kwamen in het openingsduel tegen Turkije op voorsprong via een eigen treffer van Merih Demiral. Wordt er een eigen doelpunt gemaakt?

Enkele bettips

Italië verslaan? Daar slaagt niemand tegenwoordig in. Italië wint, odd: 2.55.

We zagen enorm veel goals op het EK, zeker bij deze topteams. Beide teams scoren, odd: 2.00.

Het is dit jaar het EK van de owngoals. 10 keer werd er al in eigen goal getrapt. Vanavond weer? Er wordt een eigen doelpunt gemaakt, odd: 7.00.