Krijgt het vertrek van Lionel Messi nog een staartje bij FC Barcelona? Sergio Agüero zou contract willen verbreken

De Argentijnse aanvaller Sergio Agüero kwam deze zomer over van Manchester City en is naar verluidt een juridische procedure begonnen om zijn contract bij Barca te verbreken na het vertrek van Lionel Messi.

Het zou een serieuze domper zijn voor FC Barcelona, want Agüero vindt nog steeds vlot de weg naar het doel. De Argentijn was de voorbije jaren goed voor 260 doelpunten in 390 wedstrijden voor Manchester City.