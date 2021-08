Zorgt riant loon van Nainggolan voor problemen bij transfer? "Wie legt dat salaris op tafel tijdens een pandemie"

De 33-jarige Antwerpenaar flirtte deze zomer verschillende keren met een terugkeer naar Cagliari, maar een definitieve transfer bleef uit. Ook Torino en het Turkse Besiktas toonden interesse, maar ook zij vonden op hun beurt geen akkoord met Inter.

De Nerazzurri beleeft dan ook een woelige zomer. Door financiële perikelen moesten ze reeds afscheid nemen van verschillende spelers zoals Hakimi, Padelli, Young en weldra ook Romelu Lukaku. Zo zouden ze maar liefst 16 miljoen euro aan jaarsalaris kwijtspelen. Al is dat nog niet voldoende.

Ook Radja Nainggolan strijkt een riant loon van 4,5 miljoen euro per jaar op. Logisch dus dat de Italiaanse kampioen zijn Belg (en het daarbij horende loon) wil slijten. Maar dat is allesbehalve een makkelijke opgave.

Volgens Adam Digby is het bijna onwaarschijnlijk dat een ploeg hetzelfde loon tijdens een heersende pandemie op tafel wil leggen. Radja Nainggolan zou dus flink moeten inleveren, maar ligt daarnaast nog voor een jaar onder contract in de modestad. Benieuwd of hij deze zomer nog elders tekent. Volgens Italiaanse media zouden ze het contract in onderling overleg kunnen verbreken, maar het blijft even wachten op de officiële bevestiging.

The easy solution of course is ditching Vidal & Nainggolan to save €11m.



The problem is they both have a year left on their deals & are unlikely to leave unless someone matches that salary. In a pandemic.



Selling Lukaku & Hakimi is, in essence, the same as Barca losing Messi.