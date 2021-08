Romelu Lukaku heeft het helemaal verkorven bij de supporters van Inter: "Je knielt voor geld"

Romelu Lukaku heeft bijna zijn droomtransfer beet. De Rode Duivel mag het namelijk opnieuw gaan proberen bij Chelsea, waar hij in een ver verleden al eens heeft gevoetbald. Chelsea heeft 115 miljoen euro over voor de aanvaller.

Normaal ging Lukaku Inter niet verlaten deze zomer, maar toen Chelsea op de proppen kwam, was de keuze van de Rode Duivel snel gemaakt. Romelu Lukaku is namelijk al heel lang een fan van de Engelse topclub.

Toch valt zijn transfer niet in goede aarde bij de supporters van Inter. De ultra's hadden namelijk een boodschap voor de Rode Duivel. "We hebben je verwelkomd en verdedigd als een zoon, maar je bewijst nu dat je zoals alle anderen bent. Je kiest voor het geld. We wensen jou het beste toe, maar hebzucht loont niet altijd", waren de ultra's duidelijk en staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.