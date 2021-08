Is de stoelendans ten einde? "Juventus denkt niet aan Hazard om Ronaldo te vervangen"

Messi naar PSG, Ronaldo naar Manchester United... Slechts twee transfers maken van deze zomer een van de gekste transferzomers ooit. Al leek er nog wel wat komende.

Toen duidelijk bleek dat Ronaldo niet bij Juventus zou blijven dit seizoen, kwam de geruchtenmolen op gang. Zo zou Juventus de positie van Ronaldo willen vervangen door Eden Hazard over te nemen van Real Madrid.

Hazard, die zich dit seizoen nog niet echt heeft kunnen bewijzen bij Real Madrid, is voorlopig bankzitter in de Spaanse hoofdstad. Als De Koninklijke erin slaagt om Mbappe los te weken bij PSG, lijkt een afscheid van Hazard wel tot de mogelijkheden te behoren.

Twitter- en transfergoeroe Fabrizio Romano ontkent echter dat Juventus en Real Madrid gesproken hebben over een mogelijke overstap van Hazard. Ook Arsenal-spits Aubameyang zou niet benaderd zijn geweest. Krijgt Hazard dan toch nog een kans om te schitteren in een vol Bernabeu?

After Moise Kean signing secured, Juventus are not planning for any move for Eden Hazard or Pierre Aubameyang. No contacts with Real or Arsenal. ⚪️🚫 #Juventus #RealMadrid



Juventus will now focus on Paulo Dybala contract extension [expiring in June 2022] - all parties confident.