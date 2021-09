Rondje op de Europese velden: Suarez trapt Atlético naar winst in Madrileense derby, Ajax stoomt door in Eredivisie

Op de Belgische velden stond er vanavond een bekerwedstrijd op het menu, maar in de andere Europese competities werd er een pak meer gevoetbald. We pikten er de leukste wedstrijden uit.

Getafe CF 1 - 2 Atlético Madrid

Atlético Madrid moest lange tijd achtervolgen op de stadsgenoten, maar in de slotfase trok Luis Suarez de scheve situatie eigenhandig recht. Los Colchoneros springen op die manier over Real Madrid naar de leidersplaats in La Liga.

Fortuna Sittard 0 - 5 AFC Ajax

AFC Ajax blijft als een hogesnelheidstrein door de Eredivisie razen. Tegenwoordig krijgt iedere tegenstander een mandje vol doelpunten om de oren van de Amsterdammers. De auteurs waren vanavond Steven Berghuis, Noussair Mazraoui, Dusan Tadic, Mohammed Kudus en Nicolas Tagliafico.

AFC Fiorentina 1 - 3 Inter Milano FC

Het vertrek van Romelu Lukaku lijkt Inter Milano FC momenteel perfect te kunnen opvangen. De Italiaanse landskampioen won vanavond eenvoudig in Firenze. De Milanezen blijven met dertien op vijftien aan de leiding in de Serie A.