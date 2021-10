Franky Van der Elst twijfelt niet aan wat Rode Duivels op Nations League zullen doen

Donderdag staan de Rode Duivels oog in oog met Frankrijk in de halve finale van de Final Four van de Nations League.

De Rode Duivels moeten voorbij Frankrijk als ze de finale van de Nations League willen spelen. Spanje en Italië spelen de andere halve finale. Franky Van der Elst is alvast duidelijk over wat we mogen verwachten. "Ik denk niet dat België dat gaat winnen. Oké, ze hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen Tsjechië, maar ik heb niet het gevoel dat we ineens zoveel beter zijn geworden na het EK", zegt hij in Extra Time. Voor de Belgische nationale ploeg zou het de eerste finale van een toernooi zijn sinds het EK van 1980, als er van Frankrijk gewonnen wordt.