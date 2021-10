Over een gemiste kans gesproken: "We konden Haaland voor twee tot drie miljoen halen, grootste spijt van mijn leven"

Erling Braut Haaland, wie wil hem nu niet binnenhalen? Maar volgens Giuseppe Marotta, algemeen directeur van Inter, zal Italië alvast niet meer de bestemming worden van de Noorse superspits. "De Serie A is een overgangscompetitie geworden", klinkt het.

Marotta werkte eerder 8 jaar voor Juventus. "Ik heb van best veel dingen spijt, maar zeker van het niet aantrekken van Haaland. We konden hem destijds voor twee tot drie miljoen euro overnemen. Achteraf hadden we moeten doorzetten om zoveel te betalen voor een nog jong talent', sprak Marotta tijdens La Gazzetta dello Sport Festival Dello Sport in Trente.

"Haaland is nu een van de beste spitsen van Europa. Kan hij nu nog naar Italië komen? Absoluut niet, er is een enorm gat ontstaan tussen de Serie A en de Premier League of La Liga. Als Serie A zijn we niet langer een eindbestemming, maar een overgangscompetitie."