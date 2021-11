Winst voor Vermaelen, Japanse kampioen ondertussen bekend

Thomas Vermaelen heeft met Vissel Kobe gewonnen tegen staartploeg Vegalta Sendai. De kampioen van de J-League is ook bekend.

De ploeg van Thomas Vermaelen won met 4-2. Vermaelen speelde de volledige wedstrijd mee. Vissel Kobe is nu derde in de stand met 64 punten.

Kawasaki Frontale is zeker van de vierde Japanse landstitel in vijf jaar door thuis met 1-1 gelijk te spelen tegen Urawa Reds.

Eerste achtervolger F. Marinos verloor met 0-1 tegen Gamba Osaka. Zij kunnen de leider niet meer bijhalen in de vier resterende wedstrijden.

Kawasaki Frontale is ook nog aan zet in de Japanse beker en maakt dus kans op een tweede dubbel op rij. Het behaalde eerder al de Japanse titel in 2017, 2018 en 2020.