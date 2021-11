Europa Leaguetegenstander KRC Genk voor 27% in nieuwe handen

West Ham United heeft 27% van de aandelen verkocht aan een Tsjechische investeringsgroep.

Een Tsjechische investeringsgroep heeft zonet de aankoop van 27% van de aandelen van Engelse voetbalclub West Ham United afgerond. Daniel Kretinsky, de eigenaar van Sparta Praag, en zijn collega Pavel Horsky werden zo benoemd tot lid van de raad van bestuur van de Londense club. De overname betekent een verbetering van de kapitaalstructuur van de club.

"De ontwikkeling en groei van de club in de afgelopen jaren is voor iedereen duidelijk te zien en ik ben verheugd deel uit te maken van wat volgens mij een zeer opwindende toekomst voor ons zal worden", vertelde Kretinsky op de website van de club. “Ik ben onlangs in het London Stadium geweest om het team van David Moyes te zien en ik weet dat het een ongelooflijke tijd is om deel uit te maken van de West Ham United-familie. Ik voel me bevoorrecht dat ik nu de kans heb om iedereen hier te helpen bouwen aan de trotse tradities van deze geweldige club", besloot hij.