Is er leven na De Bruyne, Lukaku en Hazard? "Jonge spelers kunnen dat bij goede ontwikkeling even goed"

We zijn er al een hele tijd over aan het palaveren: onze Gouden Generatie wordt ouder. En wat daarna? Het grote zwarte gat? Nee, zegt bondscoach Roberto Martinez, want hij gelooft in de talenten die eraan komen.

Courtois, De Bruyne, Lukaku, Hazard, het zijn geen mannen die er met overvloed rondlopen. Zeker niet allemaal tegelijk. “Daarom is het belangrijk dat de jonge talenten die nu komen, zich optrekken aan die jongens. Zo'n Theate die met Vertonghen kan trainen, dat is beter dan eender welke voetbaluniversiteit. We hebben nu puur talent bij de jongeren, die bij een goede ontwikkeling ook kunnen wat de vier spelers die je noemde kunnen", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Maar ze moeten de juiste keuzes maken. Wij doen er alles aan, roepen ze zelfs op als ze niet spelen bij hun club. Omdat we erin geloven. Doku, Verschaeren, De Ketelaere, Tielemans,… Bij de volgende interlandbreak in maart is het mijn bedoeling alleen spelers met minder dan 50 interlands op te roepen. We werken dan op bepaalde aspecten om iedereen zo veel mogelijk klaar te stomen. Ik weet nu al dat de keuze groter zal zijn dan die voor 2018 en 2020.”





