Scheidsrechter neemt zijn VAR op de korrel nadat die hem doelpunt liet afkeuren: "VAR bracht me in problemen, ik baal hiervan!"

Feyenoord won woensdag zijn inhaalmatch tegen Heracles. Maar na de wedstrijd was het gespreksonderwerp vooral de reactie van scheidsrechter Bas Nijhuis. Die baalde als een stekker dat hij een doelpunt van Feyenoord had afgekeurd na tussenkomst van de VAR.

Luis Sinisterra, die trouwens de overige twee doelpunten ook voor zijn rekening nam, had al vroeg gescoord en Nijhuis keurde de goal goed. Maar de VAR riep hem toch naar het scherm en zichtbaar tegen zijn zin keurde hij daarna nog het doelpunt af.

"Het was een stevig duel, maar het oordeel van mij en mijn assistent was om het te laten gaan. Daar vloeide dan het doelpunt uit voort", vertelt Nijhuis bij ESPN. "Daarop vroeg de VAR om toch te komen kijken. Zij vonden het een overtreding. Toen ik de beelden zag, dacht ik: "Kom op, zeg!" Het moet "clear and obvious" zijn om de scheidsrechter naar de kant te halen. Niet voor zulke dingen. Dat is niet de afspraak."

Nijhuis hoefde er niet mee in te gaan, maar deed het toch. "Je ziet die overtreding de hele tijd na elkaar. En dan ga je daarin mee, ook al ben je een ervaren scheidsrechter. Als VAR breng je de scheidsrechter in moeilijkheden op deze manier. Ik baal er echt heel erg van."

Tijdens de rust was hij dan ook heel kwaad. "Ze mogen blij zijn dat de deuren van de kleedkamer er nog in zitten. Ik was echt kwaad. Ik had niet mogen meegaan. Ik reken mezelf dit aan. Nu wint Feyenoord wel, maar als het 1-1 wordt, heb je als scheidsrechter een bepalende fout gemaakt."