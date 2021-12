Kevin De Bruyne timmert aan de weg terug: "Elke dag met pijn spelen, is geen pretje"

Kevin De Bruyne werd de afgelopen maanden niet gespaard. Dinsdag tegen Leeds United (7-0) liet KDB de City-fans als vanouds kirren van plezier met twee knappe doelpunten. "Maar ik ben nog niet top", beseft de spelmaker van Manchester City.

De oude Kevin De Bruyne? Daar is het nog wat te vroeg voor, beseft hij ook zelf. "Het gaat beter, maar dit seizoen is wat het is. Ze hebben me in mijn gezicht geslagen, mijn enkel aangetrapt en ik liep covid op. Daar kan ik niets aan doen. Ik voel me ok, ik doe wat ik moet doen", aldus De Bruyne in gesprek met HLN.

Het was tijdens de laatste interlandperiode dat De Bruyne besmet geraakte met het virus. "Ik was negatief voor de match tegen Wales, een dag later testte ik wel positief. Spijtig, want het ging net beter. Die enkel was het ergste... Elke dag met pijn spelen, is geen pretje."

Sinds enkele weken staat Kevin De Bruyne terug op het veld. Het gaat beetje bij beetje de goede richting uit, maar KDB ondervindt de naweeën van zijn besmetting. "Ik ben zeker nog niet top. Mijn lichaam moet zich nog aanpassen. Na twee of drie sprintjes voel ik soms nog dat ik Covid heb gehad."