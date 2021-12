Duits international verlaat de Bundesliga: Inter wil hem naar Italië halen

Volgens de bekende journalist Fabrizio Romano zouden er al verschillende clubs interesse tonen in de Duitse centrale verdediger, maar vooral Inter, de Italiaanse kampioen, zou hem als een mooie kans zien deze zomer.

Ginter heeft dezelfde manager als Hakan Çalhanoglu, de aanvallende middenvelder die ze de voorbije zomer gratis konden binnenhalen. Eerder haalde Inter ook al Ajax-doelman Onana gratis binnen voor volgend seizoen.

Inter are considering Matthias Ginter as potential free agent opportunity for summer 2022 - he has same agent of Çalhanoglu 🇩🇪 #BMG



There are three clubs interested in Ginter from different countries. Inter are already set to sign André Onana on a free for 22/23 season @SkySport https://t.co/l10eLUtHW0